Поисковая операция на месте крушения самолёта Ан-26 на Камчатке завершена

В пресс-службе МЧС России сообщили, что «на Камчатке завершена поисковая операция на месте крушения пассажирского самолёта Ан-26».

Об этом информирует ТАСС.

«К поисковым работам, которые длились более месяца, была привлечена группировка из более чем 100 человек и 19 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

Самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, перестал выходить на связь 6 июля. На борту разбившегося лайнера находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. В Минтрансе России позднее подтвердили, что при падении самолёта никто не выжил.