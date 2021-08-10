Поисковая операция на месте крушения самолёта Ан-26 на Камчатке завершена
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
«К поисковым работам, которые длились более месяца, была привлечена группировка из более чем 100 человек и 19 единиц техники», — рассказали в ведомстве.
Самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, перестал выходить на связь 6 июля. На борту разбившегося лайнера находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. В Минтрансе России позднее подтвердили, что при падении самолёта никто не выжил.