В Удмуртии рассказали о готовности школ к новому учебному году

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Все школы Удмуртии готовы к приёму учащихся в новом учебном году — предполагается, что 1 сентября в образовательные учреждения региона придут 190 878 детей.
В Удмуртии рассказали о готовности школ к новому учебному году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Всего на территории Удмуртии 1541 образовательная организация. Из них 580 — школы, в которые 1 сентября придут 190 878 детей... На сегодняшний день комиссиями принято 100% школ», — заявила начальник отдела безопасности образовательного процесса управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей Министерства образования и науки Удмуртии Светлана Саламатова.

В ведомстве ранее сообщали, что новый учебный год в Удмуртии начнётся в очном формате. При этом родителям не рекомендуется сопровождать детей на первый звонок. Исключение сделают для тех, чьи дети пойдут в 1-й и 11-й классы.

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