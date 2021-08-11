Новый учебный год в Удмуртии начнётся в очном формате

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Новый учебный год в Удмуртии начнётся в очном формате, заявила министр образования и науки республики Светлана Болотникова в прямом эфире Центра управления регионом.
Новый учебный год в Удмуртии начнётся в очном формате
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Всем образовательным учреждениям предписано провести 1 сентября торжественные линейки на свежем воздухе. Массовых собраний школьников в актовых и спортивных залах не запланировано.

Если погода будет плохой, то праздничные мероприятия состоятся в классах.

Родителям не рекомендуется сопровождать детей на первый звонок. Исключение сделают для тех, чьи дети пойдут в 1-й и 11-й классы.

Ранее врач-педиатр, член Союза педиатров России кандидат медицинских наук Екатерина Морозова в беседе с Nation News рассказала, какие нужны документы, чтобы отправить ребёнка в санаторий.

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