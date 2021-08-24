Онищенко перечислил меры профилактики COVID-19 в российских школах
- РИА Новости
Об этом он заявил в пресс-центре НСН.
«Этим озабочено правительство, оно сегодня проводит целый ряд мероприятий по подготовке школ к учебному году — это и ремонты, и обеспечение тепла, качественная вода, комфортные гигиенические условия, максимальная разобщённость», — сказал депутат.
Онищенко также отметил важность вопросов, связанных с организацией качественного питания в школах.
«Проведение дезинфекционных мероприятий, работа стационарных и переносных обеззараживателей воздуха, питание, разобщение детей по разным корпусам, температурный режим, отстранение болеющих, перевод классов на дистанционное обучение в случае выявления заболевших», — перечислил меры по санитарному контролю в школах Онищенко.
Как ранее сообщало URA.RU, в новом учебном году образовательные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа должны будут придерживаться специальных правил, введённых из-за пандемии.