Онищенко перечислил меры профилактики COVID-19 в российских школах

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что в российских школах важно создавать благоприятную среду для профилактики заболеваний.

Об этом он заявил в пресс-центре НСН.

«Этим озабочено правительство, оно сегодня проводит целый ряд мероприятий по подготовке школ к учебному году — это и ремонты, и обеспечение тепла, качественная вода, комфортные гигиенические условия, максимальная разобщённость», — сказал депутат.

Онищенко также отметил важность вопросов, связанных с организацией качественного питания в школах.

«Проведение дезинфекционных мероприятий, работа стационарных и переносных обеззараживателей воздуха, питание, разобщение детей по разным корпусам, температурный режим, отстранение болеющих, перевод классов на дистанционное обучение в случае выявления заболевших», — перечислил меры по санитарному контролю в школах Онищенко.

Как ранее сообщало URA.RU, в новом учебном году образовательные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа должны будут придерживаться специальных правил, введённых из-за пандемии.