Под Керчью завершили строительство дамбы для защиты от паводков

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В селе Бондаренково под Керчью строители завершили работы по возведению дамбы для защиты от паводков.
Под Керчью завершили строительство дамбы для защиты от паводков
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные пресс-службы городской  администрации.

«Строительство объекта инженерной защиты организовано с целью предотвращения негативного воздействия воды. Дамба будет служить надёжной защитой от подтоплений и не даст размыть территорию в случае подъёма уровня воды в реке Булганак», — говорится в заявлении.

Работы по возведению дамбы начались 20 августа. 

В МЧС России ранее сообщили о строительстве четырёх временных дамб протяжённостью более 420 м на территории Крымского полуострова.

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