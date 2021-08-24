Под Керчью завершили строительство дамбы для защиты от паводков
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные пресс-службы городской администрации.
«Строительство объекта инженерной защиты организовано с целью предотвращения негативного воздействия воды. Дамба будет служить надёжной защитой от подтоплений и не даст размыть территорию в случае подъёма уровня воды в реке Булганак», — говорится в заявлении.
Работы по возведению дамбы начались 20 августа.
В МЧС России ранее сообщили о строительстве четырёх временных дамб протяжённостью более 420 м на территории Крымского полуострова.