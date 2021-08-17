В МЧС сообщили о возведении четырёх временных дамб в Крыму

Силы и средства Главного управления МЧС России по Крыму «продолжают комплекс работ по восстановлению жизнеобеспечения в муниципальных образованиях, пострадавших от действия комплекса опасных метеоявлений».

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По состоянию на 09:00 17 августа: всего откачано воды общим объёмом 7120 куб. м на 64 объектах, оказавшихся подтопленными. Работы по откачке воды продолжаются; очищена территория общей площадью более 1950 кв. м, а также русла рек общей протяжённостью 375 м и отводных каналов — 5852 м; возведено временных гидротехнических сооружений: четыре дамбы протяжённостью более 420 м; проведены работы по распилке деревьев, в общей сложности распилено 25 деревьев; проведена просушка объектов общей площадью более 1490 кв. м. Работы по просушке зданий и помещений продолжаются», — говорится в сообщении.

16 августа сообщалось, что в Керчи подтоплены 11 улиц и пять социально значимых объектов, в том числе детский сад и больница.