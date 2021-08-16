Власти Керчи сообщили о ситуации с подтоплениями в городе

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В Керчи подтоплены 11 улиц и пять социально значимых объектов, в том числе детский сад и больница. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.
Власти Керчи сообщили о ситуации с подтоплениями в городе
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Отмечается, что в результате выпадения обильных осадков по состоянию на 13:00 подтоплено 17 придомовых территорий многоквартирных домов, 11 подвалов, шесть частных домовладений, 11 улиц города и пять социально значимых объектов, в том числе стадион, детский сад «Дюймовочка», центральный рынок, оптовый рынок и 1-я городская больница.

По данным местных властей, из зоны подтопления эвакуированы 17 человек, в том числе восемь детей.

13 августа сообщалось, что в Керчи из зоны подтопления на Вокзальном шоссе ранее эвакуировали десять человек, включая четверых детей. В городе изменено движение маршрутов общественного транспорта.

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