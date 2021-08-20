Под Керчью начали строить искусственную дамбу для предотвращения подтоплений

На реке Булганак под Керчью начали возведение искусственной дамбы в целях предотвращения подтоплений.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на местную администрацию.

«Строители приступили к возведению искусственной дамбы в селе Бондаренково под Керчью... Работу специалисты ведут поэтапно. Сначала готовят ров, закладывают зуб дамбы, потом в траншею слой за слоем укладывают глину с бутом», — говорится в публикации.

Впоследствии эти слои укатают катком для скрепления, а вверху дамбы будут установлены трубы для отвода воды.

В МЧС России ранее сообщили о возведении четырёх временных дамб протяжённостью более 420 м на территории Крымского полуострова.