Под Керчью начали строить искусственную дамбу для предотвращения подтоплений

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На реке Булганак под Керчью начали возведение искусственной дамбы в целях предотвращения подтоплений.
Под Керчью начали строить искусственную дамбу для предотвращения подтоплений
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на местную администрацию.

«Строители приступили к возведению искусственной дамбы в селе Бондаренково под Керчью... Работу специалисты ведут поэтапно. Сначала готовят ров, закладывают зуб дамбы, потом в траншею слой за слоем укладывают глину с бутом», — говорится в публикации.

Впоследствии эти слои укатают катком для скрепления, а вверху дамбы будут установлены трубы для отвода воды.

В МЧС России ранее сообщили о возведении четырёх временных дамб протяжённостью более 420 м на территории Крымского полуострова.

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