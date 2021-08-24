На верфях Амурского судостроительного завода прошла церемония закладки двух корветов
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- РИА Новости
Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Церемония была организована в режиме видеоконференции. На связь из парка «Патриот» в подмосковной Кубинке вышел глава государства Владимир Путин.
В торжественном мероприятии также приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц и бывший командующий ВМФ России, адмирал в отставке, вице-президент Объединённой судостроительной корпорации Владимир Королёв.
«Новые заказы для предприятия — это финансовая стабильность, загрузка минимум до 2028 года. Кроме корветов, АСЗ строит ещё и малые ракетные корабли для Тихоокеанского флота. Это создаёт условия для модернизации предприятия и позволяет рассчитывать на дополнительную поддержку», — уточнил Дегтярёв.
В июле Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.