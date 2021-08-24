Эндокринолог Киселёва рассказала о последствиях COVID-19 для здоровья

Врач-эндокринолог «Инвитро Воронеж» Елена Киселёва рассказала, что коронавирусная инфекция оказывает влияние на уже имеющиеся хронические заболевания, в том числе на эндокринные.

В беседе с «Известиями» специалист заявила, что коронавирус, как и любая другая вирусная инфекция, запускает в организме аутоиммунные процессы, когда иммунная система начинает воспринимать собственные клетки, ткани как чужеродные, вырабатывая разные антитела, которые поражают свои собственные органы, разрушая их.

Симптомами могут быть общая слабость, которая развивается у всех после перенесённого COVID-19, сонливость, потливость, учащённое сердцебиение, раздражительность, отёки, одышка, изменения веса как в одну, так и в другую сторону и прочее.

В связи с этим врач рекомендует через четыре-восемь недель после перенесённой коронавирусной инфекции проверить в том числе гормональный статус щитовидной железы, а через три-шесть месяцев сделать УЗИ щитовидной железы.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.