В Госдуме поддержали идею ограничения дистанционных способов выдачи займов

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева об ограничении дистанционных электронных способов оформления кредитов.
В Госдуме поддержали идею ограничения дистанционных способов выдачи займов
  • © РИА Новости

«Действительно, это очень существенная проблема сегодня. Наверное, в жизни каждого россиянина случались ситуации, когда мошенники под тем или иным предлогом пытались обмануть их доверие. И зачастую это происходит с участием недобросовестных агентов кредитно-финансовых организаций. Заключение такого договора — достаточно сложный процесс, но мошенники находят способы», — сказала Бессараб.

Она отметила, что предлагаются разные способы решения данной проблемы.

«Например, запретительный способ. Когда от лица заявителя поступает информация, что он против заключения таких договоров. Но это достаточно сложный способ — направить такое решение заявителя во все кредитно-финансовые организации. Поэтому я, пожалуй, поддержу предложение моего коллеги. Действительно, надо что-то с этим делать. Несмотря на удобство такого формата предоставления кредитов, наверное, надо всё-таки повышать безопасность в первую очередь. Возможно, не полный запрет, а усиление квалифицированной подписи гражданина. Необходимо повысить именно цифровую безопасность такой сделки», — уверена депутат.

Ранее Сухарев предложил ограничить дистанционные способы выдачи займов.

Парламентарий добавил, что принятие предложенных мер позволит сократить уровень преступности в данной сфере.

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