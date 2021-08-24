Минтруд утвердил порядок информирования граждан о предполагаемой сумме пенсии

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков подписал приказ об утверждении порядка предоставления гражданам сведений о предполагаемой сумме пенсии. Соответствующая информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.
Минтруд утвердил порядок информирования граждан о предполагаемой сумме пенсии
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«Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений...» — говорится в тексте документа.

Приказ вступает в силу с 2022 года.

Согласно документу, сведения будут предоставляться застрахованным женщинам, достигшим 40 лет, и мужчинам, достигшим 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты.

Как отмечается, информирование должно проходить один раз в три года, начиная с указанного возраста.

Ранее российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрела бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, уточнив сроки увеличения размера пенсии.

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