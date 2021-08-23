В Ставропольском крае усилят контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19

В Ставропольском крае усилят контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

За соблюдением масочного режима начнут тщательнее следить в общественных местах, в том числе в транспорте, на рынках, в магазинах и кафе.

В регионе также проведут разъяснительную работу о важности вакцинации. Доступно 116 прививочных пунктов и 134 мобильные бригады.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.