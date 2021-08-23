В МВД России призвали мигрантов урегулировать правовой статус до 30 сентября

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МВД России рекомендует иностранным гражданам, находящимся на территории страны, урегулировать свой правовой статус до окончания срока послаблений в связи с пандемией коронавируса — 30 сентября.
В МВД России призвали мигрантов урегулировать правовой статус до 30 сентября
  • РИА Новости

«Иностранным гражданам и лицам без гражданства предоставлена возможность до 30 сентября обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения», — говорится на портале «МВД Медиа».

Рекомендация касается граждан, прибывших в Россию до 15 марта 2020 года и не имеющих по состоянию на 16 июня текущего года законных оснований для пребывания в стране.

Кроме того, с 1 октября прекращает действие введённый указом «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции» временный запрет на применение к мигрантам, находящимся в стране с нарушением миграционного законодательства, мер по принудительному удалению за пределы государства.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2021 года МВД России выслало из страны порядка 8,6 тыс. иностранных граждан. За аналогичный период въезд в Россию по различным основаниям был запрещён почти 100 тыс. иностранных граждан.

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