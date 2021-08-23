Гастроэнтеролог Малыгина рассказала о симптомах возможной язвы желудка

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Терапевт, гастроэнтеролог, врач «СМ-Клиники» Марина Малыгина рассказала о симптомах возможной язвы желудка.
Гастроэнтеролог Малыгина рассказала о симптомах возможной язвы желудка
  • Pixabay

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что одним из признаков может быть ноющая боль в верхней части живота, имитирующая чувство голода.

К числу других симптомов эксперт отнесла отрыжку, дискомфорт или вздутие после приёма пищи, изжогу, тошноту, усиление боли после острых, копчёных или жирных продуктов, а также алкоголя.

«На самом деле данные симптомы могут свидетельствовать и о развитии других, не менее, а иногда даже более серьёзных заболеваний. Поэтому при появлении любого из них лучше сразу посетить врача-гастроэнтеролога», — добавила Малыгина.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.

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