В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом

В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает kp.ru.

По данным Смольного, коечный фонд в городе свободен почти на 45%. Больных коронавирусом принимают в 17 больницах, в том числе в 12 городских и 5 федеральных.

«По состоянию на понедельник, развёрнуто 6,3 тыс. мест для приёма больных коронавирусом и пневмониями. В стационарах находятся 4,2 тыс. человек. Из них в реанимации 427 пациентов, 182 подключены к аппаратам ИВЛ», — рассказали в Смольном.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.