В ФАС заявили об отсутствии жалоб от платёжных систем из-за ситуации с Wildberries
- РИА Новости
«Жалоб от участников финансового рынка в ФАС России не поступало», — приводит ТАСС комментарий пресс-центра.
В ведомстве отметили, что при поступлении подобных обращений служба рассмотрит их на предмет нарушения антимонопольного законодательства в установленный законом срок.
Ранее международная платёжная система Visa заявила, что обеспокоена решением Wildberries снизить цены на товары при оплате с помощью российских платёжных систем — карт МИР, системы быстрых платежей и сервиса SberPay.
Позднее Wildberries заявил о попытках давления зарубежных платёжных систем на российские финансовые организации в связи с решением о взимании комиссии.