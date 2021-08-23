В ФАС заявили об отсутствии жалоб от платёжных систем из-за ситуации с Wildberries

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В пресс-центре Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявили, что не получали жалоб от платёжных систем Visa и Mastercard в связи с решением крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries о предоставлении покупателям скидки при оплате картами МИР посредством системы быстрых платежей и SberPay.
В ФАС заявили об отсутствии жалоб от платёжных систем из-за ситуации с Wildberries
  • РИА Новости

«Жалоб от участников финансового рынка в ФАС России не поступало», — приводит ТАСС комментарий пресс-центра.

В ведомстве отметили, что при поступлении подобных обращений служба рассмотрит их на предмет нарушения антимонопольного законодательства в установленный законом срок.

Ранее международная платёжная система Visa заявила, что обеспокоена решением Wildberries снизить цены на товары при оплате с помощью российских платёжных систем — карт МИР, системы быстрых платежей и сервиса SberPay.

Позднее Wildberries заявил о попытках давления зарубежных платёжных систем на российские финансовые организации в связи с решением о взимании комиссии.

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