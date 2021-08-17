Visa прокомментировала решение Wildberries по оплате товаров российскими картами

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Международная платёжная система Visa прокомментировала решение крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries снизить цены на товары при оплате с помощью российских платёжных систем — карт МИР, Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay.
Visa прокомментировала решение Wildberries по оплате товаров российскими картами
  • РИА Новости

«Компания Visa обеспокоена решением компании Wildberries начать взимать комиссию при оплате за товары по картам Visa в России. Мы последовательно выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе», — цитирует РИА Новости заявление Visa.

В Visa подчеркнули, что у потребителей должна быть возможность выбирать удобный для себя способ оплаты. 

В свою очередь, компания Wildberries пояснила агентству, что не вводила каких-либо дополнительных комиссий, а просто сделала тарифы прозрачными для клиентов.

Комиссии международных платежных систем существовали всегда, но не отображались открыто, пояснил ретейлер.

В конце июня президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов выразил мнение, что развитие отрасли не заменит традиционные каналы продаж.

Главная тенденция современного рынка (как e-commerce, так и всей розницы в целом) — максимально удовлетворить все запросы клиентов, напомнил Соколов.

Ранее сообщалось, что популярность мессенджеров как канала продаж выросла почти в два раза за год.

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