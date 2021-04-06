Эксперты заявили о росте популярности мессенджеров как канала продаж

Аналитики платёжного сервиса «ЮKassa» заявили, что популярность мессенджеров как канала продаж выросла почти в два раза за год.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Компании и предприниматели всё чаще проводят сделки именно в мессенджерах, потому что всё больше людей предпочитают покупать товары и услуги в одном месте — выбирать, заказывать, оплачивать», — заявил гендиректор «ЮMoney» Иван Глазачев.

По его словам, в этом году с помощью «ЮKassa» бизнес выставил клиентам около 900 тыс. счетов. На мессенджеры пришлось 57% счетов, на электронную почту — 19%, на смс — 24%.

«Чаще всего этими каналами продаж пользуются интернет-магазины товаров для дома и сада, одежды и обуви, сувениров и товаров для хобби. На эти площадки приходится почти 40% от всех счетов. А сильнее всего в 2020-м выросло число выставленных счетов у тех, кто продаёт продукты с доставкой», — отметил Глазачев.

Ранее эксперт в области IT-технологий Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил перспективы голосовых сообщений в мессенджерах.