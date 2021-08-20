В Wildberries прокомментировали ситуацию с зарубежными платёжными системами

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Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries заявил о попытках давления зарубежных платёжных систем на российские финансовые организации в связи с решением о взимании комиссии.
В Wildberries прокомментировали ситуацию с зарубежными платёжными системами
  • Pixabay

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Wildberries.

В пресс-службе заявили, что ретейлеру стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платёжных систем в адрес российских банков, в которых содержались «угрозы штрафных санкций».

«Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», — заявили в Wildberries.

Также представители ретейлера назвали это «проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платёжных систем».

Ранее международная платёжная система Visa заявила, что обеспокоена решением Wildberries снизить цены на товары при оплате с помощью российских платёжных систем — карт МИР, Системы быстрых платежей и сервиса SberPay.

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