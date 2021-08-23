Председатель Рыбного союза спрогнозировал снижение цен на красную икру в России

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Председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что в октябре свежая красная икра должна массово дойти до магазинов в центральной части России и цены на неё немного снизятся.
Председатель Рыбного союза спрогнозировал снижение цен на красную икру в России
  • Reuters

Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Прошлогодняя путина оказалось очень неудачной. Рыбы было мало, поэтому цены на икру весь сезон держались высокими. Также в прошлом году были предприняты серьёзные усилия по борьбе с браконьерской икрой и икрой, поставляемой по серым схемам. Это тоже отразилось на цене. Массовый покупатель посчитал этот продукт дорогим и покупал его только по праздникам», — пояснил Панин.

Ранее компания GfK (отслеживает покупки домохозяйств по всей стране) подсчитала, что продажи красной икры за последний год упали на 20%.

В июне газета «Известия» сообщала, что в Центре отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка отметили значительное увеличение объёма продаж икры на экспорт в России.

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