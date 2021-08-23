На закупку медоборудования в Подмосковье выделили 7,5 млрд рублей

Зампредседателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Светлана Стригункова сообщила, что правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку более 5 тыс. единиц медицинского оборудования для медучреждений региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

Она заявила, что в этом году в медицинских учреждениях появятся 35 компьютерных томографов (КТ), причём десять из них уже доставлены в поликлиники и больницы.

«Два мобильных КТ мы приобретаем, семь аппаратов для МРТ, 12 — для рентгенов, три ангиографа и три маммографа», — сказала Стригункова.

Также для медучреждений закупят 5131 единицу лёгкого оборудования: аппараты для УЗИ, эндоскопии, дефибрилляторы. Министр отметила, что из этого числа закуплено 1,2 тыс., они уже доставлены в медицинские учреждения. Оставшееся оборудование поступит до конца ноября этого года.

Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.