Воробьёв рассказал о запланированной модернизации поликлиник Подмосковья

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в ближайшие годы в поликлиниках региона планируют заменить старое медицинское оборудование на новое.
Воробьёв рассказал о запланированной модернизации поликлиник Подмосковья
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», об этом он сказал на совещании с зампредами.

«Мы регулярно общаемся с жителями, постоянно имеем обратную связь, социологию проводим. Видим, какой большой запрос на модернизацию, улучшение здравоохранения. Мы покупаем новое оборудование», — сказал Воробьёв.

Так, он подчеркнул, что задачи здравоохранения являются приоритетными для правительства области.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге направят 3,8 млрд рублей на модернизацию больниц и поликлиник.

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