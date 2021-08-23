Воробьёв рассказал о запланированной модернизации поликлиник Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в ближайшие годы в поликлиниках региона планируют заменить старое медицинское оборудование на новое.

Как передаёт телеканал «360», об этом он сказал на совещании с зампредами.

«Мы регулярно общаемся с жителями, постоянно имеем обратную связь, социологию проводим. Видим, какой большой запрос на модернизацию, улучшение здравоохранения. Мы покупаем новое оборудование», — сказал Воробьёв.

Так, он подчеркнул, что задачи здравоохранения являются приоритетными для правительства области.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге направят 3,8 млрд рублей на модернизацию больниц и поликлиник.