Офтальмолог Русановская рассказала о негативных последствиях наращивания ресниц

Врач-офтальмолог Анна Русановская рассказала, что наращивание ресниц может привести к воспалению глаз и другим негативным последствиям.

Об этом она сказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«К нам обращаются люди, у которых после наращивания ресниц случился воспалительный процесс в глазу или повреждение роговицы. Так бывает... Идя на наращивание ресниц, каждый из нас должен понимать, что могут быть и такие последствия. Они не приводят к полной слепоте, но всё равно неприятно», — отметила Русановская.

Она подчеркнула, что также не исключены и аллергические реакции на клей, используемый специалистами по наращиванию ресниц.

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