В ФМБА завершают клинические испытания препарата от коронавируса «МИР-19»
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«Препарат «МИР-19»... заканчивает вторую фазу клинических исследований», — сказала Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках форума «Армия-2021».
Отмечается, что в сентябре текущего года агентство планирует представить в российский Минздрав отчёт по лекарству, после чего будет решаться вопрос о регистрации препарата.
«Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавируса через ингаляционное или интраназальное введение», — добавила Скворцова.
По её словам, лекарство предотвращает наиболее тяжёлые формы развития коронавирусной инфекции.
В июле в ФМБА рассказали об эффективности препарата от коронавируса «МИР-19».