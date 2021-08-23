В ФМБА завершают клинические испытания препарата от коронавируса «МИР-19»

Препарат «МИР-19», разрабатываемый Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), заканчивает вторую фазу клинических исследований, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Препарат «МИР-19»... заканчивает вторую фазу клинических исследований», — сказала Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках форума «Армия-2021».

Отмечается, что в сентябре текущего года агентство планирует представить в российский Минздрав отчёт по лекарству, после чего будет решаться вопрос о регистрации препарата.

«Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавируса через ингаляционное или интраназальное введение», — добавила Скворцова.

По её словам, лекарство предотвращает наиболее тяжёлые формы развития коронавирусной инфекции.

В июле в ФМБА рассказали об эффективности препарата от коронавируса «МИР-19».