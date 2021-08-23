Врач Чернышова назвала один из признаков возможного сахарного диабета

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала лишние объёмы в области талии одним из предвестников сахарного диабета.

В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что данный признак указывает на то, что ожирение затронуло внутренние органы.

«Это один из признаков метаболического синдрома. А метаболический синдром опасен тем, что очень часто приводит к сахарному диабету», — объяснила Чернышова.

При этом, по её словам, человек может самостоятельно проверить, находится ли он в группе риска, измерив талию.

Так, если у женщин обхват превышает 80 см, а у мужчин — 100 см, этого уже достаточно, чтобы обратиться за консультацией к терапевту, считает врач.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.