Врач Чернышова назвала один из признаков возможного сахарного диабета

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Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала лишние объёмы в области талии одним из предвестников сахарного диабета.
Врач Чернышова назвала один из признаков возможного сахарного диабета
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В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что данный признак указывает на то, что ожирение затронуло внутренние органы.

«Это один из признаков метаболического синдрома. А метаболический синдром опасен тем, что очень часто приводит к сахарному диабету», — объяснила Чернышова.

При этом, по её словам, человек может самостоятельно проверить, находится ли он в группе риска, измерив талию.

Так, если у женщин обхват превышает 80 см, а у мужчин — 100 см, этого уже достаточно, чтобы обратиться за консультацией к терапевту, считает врач.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.

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