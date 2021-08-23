В Уфе семь бывших сотрудников МРЭО ГИБДД подозреваются в продаже водительских прав

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении бывших начальника, его заместителя и пятерых государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК, их подозревают в получении взяток за оказание содействия в получении водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов.

«Сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тыс. рублей, в зависимости от желаемой категории транспортного средства и их количества», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время установлена причастность подозреваемых не менее чем к 33 фактам получения взяток.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности начальника отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максим Розсыпало задержан за получение взятки в размере более 1 млн рублей.

В июле силовики задержали начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и ряд его подчинённых. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток и злоупотребление полномочиями.