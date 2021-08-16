И. о. главы отдела Северо-Западного таможенного управления задержан за взятку

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Исполняющий обязанности начальника отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максим Розсыпало задержан за получение взятки в размере более 1 млн рублей.
И. о. главы отдела Северо-Западного таможенного управления задержан за взятку
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

Об этом сообщила ТАСС представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

По данным следствия, в июле подозреваемый вступил в сговор с другими сотрудниками таможенного управления.

Он нашёл посредника и через него выдвинул коммерсанту требование о передаче $700 за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.

«Склонив предпринимателя к передаче взятки, посредник получил от него свыше 1 млн рублей за непринятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей», — сказала Марковская.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге начальника службы по противодействию коррупции Максима Розсыпало в момент получения им взятки.

В июле силовики задержали начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и ряд его подчинённых. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток и злоупотребление полномочиями.

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