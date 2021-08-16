Спецслужбы задержали борца с коррупцией в Петербурге за взятку
Об этом сообщает РЕН ТВ.
На Розсыпало заведено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере», следствие будет просить суд заключить его под стражу.
Обвиняемый занимал должность начальника службы по борьбе с коррупцией в течение года.
В июле силовики задержали начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и ряд его подчинённых. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток и злоупотребление полномочиями.