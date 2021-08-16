Спецслужбы задержали борца с коррупцией в Петербурге за взятку

Короткая ссылка
Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге начальника службы по противодействию коррупции Максима Розсыпало в момент получения им взятки.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

На Розсыпало заведено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере», следствие будет просить суд заключить его под стражу. 

Обвиняемый занимал должность начальника службы по борьбе с коррупцией в течение года.

В июле силовики задержали начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и ряд его подчинённых. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток и злоупотребление полномочиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить