Спецслужбы задержали борца с коррупцией в Петербурге за взятку

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге начальника службы по противодействию коррупции Максима Розсыпало в момент получения им взятки.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

На Розсыпало заведено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере», следствие будет просить суд заключить его под стражу.

Обвиняемый занимал должность начальника службы по борьбе с коррупцией в течение года.

В июле силовики задержали начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и ряд его подчинённых. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток и злоупотребление полномочиями.