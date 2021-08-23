Психолог назвала ошибки родителей при попытке мотивировать детей учиться

Семейный психолог Анна Девятка рассказала, какой способ мотивировать младшего школьника учиться является наименее продуктивным.

Материальная мотивация в младших классах — это самое плохое, что может сделать родитель, заявила специалист в беседе с kp.ru.

«Дети сейчас совсем другие, нежели 20 лет назад, когда только придумали эту историю с материальным поощрением. Сегодня мы им и так практически всё покупаем. Если ребёнок будет учиться исключительно ради внешней цели, не понимая, зачем ему это надо, то родителям с каждым разом придётся всё увеличивать и увеличивать поощрения. В конце концов... такой способ манипулирования родителями останется. Ребёнок будет дальше изощряться и придумывать, что же можно ещё у родителей потребовать», — считает Девятка.

В то же время, если ребёнок плачет и категорически не хочет идти в школу, тому должна быть конкретная причина, добавила она. Специалист также посоветовала родителям постараться разобраться в ситуации.

Как ранее сообщало ФАН, психолог Александр Асмолов рассказал, почему подростки не хотят рассказывать о своих переживаниях родителям.