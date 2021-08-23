Площадь пожара в Свердловской области возросла до 240 га

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Площадь природного пожара в Свердловской области возросла с 70 до 240 га, на местах работают сотрудники МЧС.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный департамент информационной политики.

«В районе озера Глухое под Первоуральском спасатели продолжают борьбу с одним из крупнейших в регионе природных пожаров общей площадью 240 гектаров. На месте увеличена группировка сил и средств МЧС и авиалесоохраны», — говорится в заявлении.

В воскресенье, 22 августа, более 80 человек эвакуировали из садового товарищества «Мирный» в Свердловской области из-за угрозы распространения природного пожара.

Ранее в ГУ МЧС России по Самарской области сообщали, что «в результате перехода огня с лесного пожара в селе Немчанка уничтожено 16 строений различного назначения, в селе Коноваловка сгорело два строения».

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