Запрет на посещение Курильского озера на Камчатке продлили до 25 августа

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Запрет на посещение туристами Курильского озера на Камчатке, где потерпел крушение вертолёт Ми-8, продлён до 25 августа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кроноцкого заповедника.

«Пока там идут работы по подготовке вертолёта к подъёму со дна озера, посещение туристов запрещено. Ориентировочно, запрет продлён до 25 августа», — говорится в заявлении.

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены.

Вертолёт был найден на дне озера на глубине 110 м.

В Следственном комитете ранее сообщили, что родственники опознали всех погибших.

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