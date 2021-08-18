СК сообщил об опознании всех погибших при крушении вертолёта на Камчатке

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Родственники опознали всех погибших в результате крушения вертолёта Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» на Камчатке.
СК сообщил об опознании всех погибших при крушении вертолёта на Камчатке
  • © ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"

Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«В настоящее время со дна озера подняты все тела пострадавших, которые опознаны родственниками, назначены судебные медицинские экспертизы», — заявили в Следственном комитете.

Также планируется провести действия по поднятию со дна озера вертолёта Ми-8 и его частей.

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело

Вертолёт был найден на дне озера на глубине 110 м.

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