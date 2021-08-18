СК сообщил об опознании всех погибших при крушении вертолёта на Камчатке
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Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«В настоящее время со дна озера подняты все тела пострадавших, которые опознаны родственниками, назначены судебные медицинские экспертизы», — заявили в Следственном комитете.
Также планируется провести действия по поднятию со дна озера вертолёта Ми-8 и его частей.
12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены.
Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.