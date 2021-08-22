Путин примет участие в открытии форума «Армия-2021»
- РИА Новости
«В рамках форума глава государства в режиме видеоконференции отдаст команду на закладку боевых кораблей для военно-морского флота на ведущих предприятиях судостроения России: в Северодвинске на АО «Севмаш», в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» и в Комсомольске-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод», — говорится в сообщении.
Как уточняется, помимо этого, президент посетит первый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».
Ранее сообщалось, что новейший комплекс мониторинга морской обстановки «Стратегия» на мобильной платформе испытали в России.