В Совфеде прокомментировали предложение Путина о выплатах пенсионерам

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы в 2021 году единоразово выплатить всем пенсионерам России по 10 тыс. рублей.
В Совфеде прокомментировали предложение Путина о выплатах пенсионерам
  • Reuters

«Где-то порядка 40 млн пенсионеров, получающих страховую пенсию, — это получается 400 млрд рублей. Плюс те, кто получает социальные пенсии, — у нас порядка 3,5 млн. человек, — это порядка 35 млрд рублей (потребуется. — RT). Плюс военные пенсионеры, которым президент распорядился выделить по 15 тыс. рублей. Военных пенсионеров у нас где-то миллиона полтора-два. Где-то до 500 млрд рублей потребуется на выплаты», — объяснил Рязанский.

Сенатор добавил, что «если есть образовавшаяся экономия в пенсионной системе, её используют».

«Плюс передача из федерального бюджета средств на прямые выплаты в соответствии с требованиями, либо это будет указ президента, либо это будет закон, в соответствии с которым будут выплачены эти суммы», — заключил собеседник RT.

Ранее президент России Владимир Путин предложил в 2021 году единоразово выплатить всем пенсионерам России по 10 тыс. рублей.

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