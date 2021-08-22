В Госдуме прокомментировали предложение Путина о выплатах пенсионерам

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Ангелина Шурпина
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы в 2021 году единоразово выплатить всем пенсионерам России по 10 тыс. рублей.
В Госдуме прокомментировали предложение Путина о выплатах пенсионерам
  • РИА Новости

«Это замечательное предложение, которое порадует пенсионеров, а деньги будут совсем не лишними», — сказал он.

По мнению парламентария, данные выплаты придадут импульс к развитию отечественной промышленности, так как они в итоге будут использованы для покупок различных вещей.

«Как мы понимаем, деньги, которые получат пенсионеры, пойдут на потребление прежде всего, качественных отечественных недорогих товаров, поэтому это будет помощь и национальной экономике, и пенсионерам», — подчеркнул Гутенёв.

Ранее президент России Владимир Путин предложил в 2021 году единоразово выплатить всем пенсионерам России по 10 тыс. рублей.

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