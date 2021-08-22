Путин высказался по поводу участия «Единой России» в выборах в Госдуму

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Российский лидер Владимир Путин высказался по поводу участия партии «Единая Россия» в выборах в Госдуму.

Глава государства отметил, что он рассчитывает на то, что политсила сохранит свои позиции по итогам голосования.

«Я очень рассчитываю на то, что «Единая Россия» сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны», — цитирует его ТАСС.

Также он добавил, что партии необходимо реагировать на изменения в стране и мире, а потому её программу надо адаптировать к современным реалиям.

«Программа партии... это живой документ, который должен реагировать на то, что происходит в мире и в стране», — пояснил президент.

Соответствующее заявление Путин сделал во время встречи с представителями партии.

Ранее сообщалось, что ЦИК России утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на предстоящих выборах депутатов Госдумы.

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