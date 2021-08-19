Памфилова назвала число зарегистрированных кандидатов на выборы в Госдуму
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- РИА Новости
«У нас закончилась регистрация кандидатов на выборы в Госдуму 15 августа», — цитирует ТАСС Памфилову.
Она сообщила, что «в результате у нас зарегистрировано 14 списков партий, которые включают 3910 кандидатов».
«По одномандатным округам зарегистрировано 2062 человека. Также зарегистрированы 11 самовыдвиженцев», — добавила глава ЦИК.
Ранее сообщалось, что ЦИК России утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на предстоящих выборах депутатов Госдумы.