Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала число зарегистрированных кандидатов на выборы в Госдуму.

«У нас закончилась регистрация кандидатов на выборы в Госдуму 15 августа», — цитирует ТАСС Памфилову.

Она сообщила, что «в результате у нас зарегистрировано 14 списков партий, которые включают 3910 кандидатов».

«По одномандатным округам зарегистрировано 2062 человека. Также зарегистрированы 11 самовыдвиженцев», — добавила глава ЦИК.

Ранее сообщалось, что ЦИК России утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на предстоящих выборах депутатов Госдумы.