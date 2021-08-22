Автоэксперт назвал хорошим решением отмену техосмотра для получения ОСАГО

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT вступление в силу закона об отмене обязательного проведения техосмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО.

«Никогда не было доказано, что есть прямая связь между аварийностью и техническим состоянием автомобиля. Число аварий по вине плохого состояния автомобиля не превышает 0,1%. Соответственно, было принято решение, что полис ОСАГО — это отдельная обязанность гражданина, проведение технического осмотра — это тоже отдельная обязанность. Между собой они не связаны», — подчеркнул Моржаретто.

По мнению эксперта, многие просто покупали диагностическую карту, то есть не проходили техосмотр, чтобы купить полис ОСАГО.

«Сейчас такой необходимости нет, и я думаю, что число людей, которые будут выполнять свой долг и покупать полис ОСАГО, вырастет», — заключил собеседник RT.

22 августа в России вступил в силу закон об отмене обязательного проведения техосмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО.

До этого полис выдавался только при условии проведения государственного техосмотра в отношении транспортного средства.