Автоэксперт назвал хорошим решением отмену техосмотра для получения ОСАГО

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Анастасия Румянцева
Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT вступление в силу закона об отмене обязательного проведения техосмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО.
Автоэксперт назвал хорошим решением отмену техосмотра для получения ОСАГО
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«Никогда не было доказано, что есть прямая связь между аварийностью и техническим состоянием автомобиля. Число аварий по вине плохого состояния автомобиля не превышает 0,1%. Соответственно, было принято решение, что полис ОСАГО — это отдельная обязанность гражданина, проведение технического осмотра — это тоже отдельная обязанность. Между собой они не связаны», — подчеркнул Моржаретто.

По мнению эксперта, многие просто покупали диагностическую карту, то есть не проходили техосмотр, чтобы купить полис ОСАГО.

«Сейчас такой необходимости нет, и я думаю, что число людей, которые будут выполнять свой долг и покупать полис ОСАГО, вырастет», — заключил собеседник RT.

22 августа в России вступил в силу закон об отмене обязательного проведения техосмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО.

До этого полис выдавался только при условии проведения государственного техосмотра в отношении транспортного средства.

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