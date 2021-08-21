Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города

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Президент России Владимир Путин во время праздничного концерта в Нижнем Новгороде поздравил город с 800-летием со дня его основания.

«Искренне, от всей души поздравляю вас с 800-летием Нижнего Новгорода, поздравляю всех, кто здесь родился, вырос, чья жизнь, учёба, свершения, первая любовь, самые добрые семейные воспоминания связаны с этим прекрасным городом, кто относится к нему с особым уважением, восхищается его величием и красотой, волжскими далями, от которых буквально дух захватывает», — приводит ТАСС слова Путина.

По словам президента, в городе сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России. 

Путин также осмотрел отреставрированный Нижегородский кремль и призвал туристов приезжать в этот город.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Нижний Новгород, где примет участие в праздновании 800-летия города.

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