Путин прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летия города

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Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород, где примет участие в праздновании 800-летия города.
Путин прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летия города
  • РИА Новости

Как сообщала пресс-служба Кремля, президент примет участие в мероприятиях по случаю юбилея.

Путин ознакомится с результатами реконструкции Нижегородского кремля и осмотрит парк «Швейцария» после его комплексного благоустройства, а также посетит гала-шоу «Начало нового».

Также в городе у президента запланирована встреча с губернатором региона Глебом Никитиным.

Ранее сообщалось, что круговой маршрут по стене Нижегородского кремля откроется для посещения 22 августа.

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