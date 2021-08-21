Путин прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летия города

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород, где примет участие в праздновании 800-летия города.

Как сообщала пресс-служба Кремля, президент примет участие в мероприятиях по случаю юбилея.

Путин ознакомится с результатами реконструкции Нижегородского кремля и осмотрит парк «Швейцария» после его комплексного благоустройства, а также посетит гала-шоу «Начало нового».

Также в городе у президента запланирована встреча с губернатором региона Глебом Никитиным.

Ранее сообщалось, что круговой маршрут по стене Нижегородского кремля откроется для посещения 22 августа.