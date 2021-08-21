Путин прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летия города
- РИА Новости
Как сообщала пресс-служба Кремля, президент примет участие в мероприятиях по случаю юбилея.
Путин ознакомится с результатами реконструкции Нижегородского кремля и осмотрит парк «Швейцария» после его комплексного благоустройства, а также посетит гала-шоу «Начало нового».
Также в городе у президента запланирована встреча с губернатором региона Глебом Никитиным.
Ранее сообщалось, что круговой маршрут по стене Нижегородского кремля откроется для посещения 22 августа.