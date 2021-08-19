Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля откроется 22 августа

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Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля откроется для посещения 22 августа.
Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля откроется 22 августа
  • © Роман Владимиров
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Впервые 22 августа полностью запустим маршрут по кремлёвской стене — более 2 км лучших панорамных видов города. Это самый длинный подобный маршрут в России», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, ежегодно башни и стены кремля посещают около полумиллиона человек, а после реконструкции этот показатель может вырасти вдвое.

Уточняется, что в честь запуска маршрута состоится флешмоб с участием спортсменов, почётных гостей и жителей города, историков, волонтёров.

«2500 человек сомкнут символическое кольцо кремля, выстроившись на расстоянии вытянутых рук на всём протяжении боевого хода древней крепости», — сказал Никитин.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в сервисе Russpass появился список экомаршрутов по московским паркам.

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