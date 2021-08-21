В Госдуме объяснили цель предложения ввести налоговый вычет за аренду жилья

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Ангелина Шурпина
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России ввести налоговый вычет для граждан за легальную аренду жилья.

«У нас действительно много сдаётся и снимается в аренду жилья без официального оформления. С этим пытаются бороться, потому как это неуплата налога с дохода, который получает собственник с жилья. И для тех, кто снимает жильё, это определённые проблемы, потому как в любой момент при отсутствии юридически закреплённой сделки их могут попросить съехать», — сказал депутат.

Как отметил Нилов, существующие проблемы актуальны и государство пытается с ними бороться.

По словам депутата, в правительстве полагают, что в случае введения налогового вычета за аренду и иных льгот выпадающие доходы будут компенсированы теми доходами, которые государство будет получать в итоге.

Ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило ввести налоговый вычет для граждан за легальную аренду жилья.

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