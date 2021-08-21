В Госдуме объяснили цель предложения ввести налоговый вычет за аренду жилья
«У нас действительно много сдаётся и снимается в аренду жилья без официального оформления. С этим пытаются бороться, потому как это неуплата налога с дохода, который получает собственник с жилья. И для тех, кто снимает жильё, это определённые проблемы, потому как в любой момент при отсутствии юридически закреплённой сделки их могут попросить съехать», — сказал депутат.
Как отметил Нилов, существующие проблемы актуальны и государство пытается с ними бороться.
По словам депутата, в правительстве полагают, что в случае введения налогового вычета за аренду и иных льгот выпадающие доходы будут компенсированы теми доходами, которые государство будет получать в итоге.
Ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило ввести налоговый вычет для граждан за легальную аренду жилья.