В Госдуме поддержали идею давать гражданам налоговый вычет за аренду жилья

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России ввести налоговый вычет для граждан за легальную аренду жилья.

По словам Бессараб, такое предложение будет интересно россиянам.

«Нам вообще необходимо развивать рынок аренды жилья, потому что если посмотреть на европейские страны, то достаточно небольшой процент граждан выкупают жильё. В большинстве случаев молодёжь, особенно молодые специалисты, предпочитают арендовать жильё. Аренда на долгосрочный период повсеместно распространена в Великобритании, США», — пояснила депутат.

Она добавила, что в России также стоит заняться этим рынком, поскольку, по её мнению, многие сдают сегодня квартиры в аренду, уклоняясь от уплаты налогов.

«Всё-таки 13% НДФЛ — это достаточно высокий процент. Может быть, необходимо перевести их на другой налоговый режим и разрешить как самозанятым оплачивать аренду жилья», — уточнила Бессараб.

Парламентарий отметила, что налоговый вычет как один из инструментов снижения стоимости жилья для молодой семьи можно назвать «достойным предложением».

Ранее Минстрой России предложил давать гражданам налоговый вычет за аренду жилья.