Мурашко: эксперты разрешили вакцинацию пожилых «Спутником Лайт»
- © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
- РИА Новости
«Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» у лиц старше 60 лет. Она преимущественно используется для повторной вакцинации, то есть у тех, кто ранее уже получил вакцинацию», — приводит ТАСС его слова.
Мурашко уточнил, что данная вакцина может быть рекомендована «медицинским сообществом и для тех, кто уже переболел» COVID-19.
Ранее глава Минздрава заявил, что в России прививку от коронавируса получили более 43 млн человек.