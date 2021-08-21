Мурашко: эксперты разрешили вакцинацию пожилых «Спутником Лайт»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник Лайт» для вакцинации и ревакцинации от коронавируса лиц старше 60 лет.

«Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» у лиц старше 60 лет. Она преимущественно используется для повторной вакцинации, то есть у тех, кто ранее уже получил вакцинацию», — приводит ТАСС его слова.

Мурашко уточнил, что данная вакцина может быть рекомендована «медицинским сообществом и для тех, кто уже переболел» COVID-19.

Ранее глава Минздрава заявил, что в России прививку от коронавируса получили более 43 млн человек.