Мурашко: все российские вакцины от COVID-19 подходят для ревакцинации

Для повторной вакцинации от COVID-19 подходят все отечественные препараты, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко.

«Вакцинация — это единственный правильный путь по профилактике заболевания... Все вакцины могут использоваться для повторной вакцинации», — сказал министр в эфире просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с Общероссийской акцией #МыВместе.

Он добавил, что для ревакцинации может быть рекомендован препарат «Спутник Лайт». Первые партии вакцины начали поступать в регионы страны на этой неделе.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщила, что первым компонентом отечественных вакцин в стране привились 33,6 млн человек.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, повторную вакцинацию от коронавируса теперь можно пройти во всех прививочных центрах российской столицы.