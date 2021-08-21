Специалисты дали советы по защите от мошеннической схемы с «бесплатной пиццей»

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Ангелина Шурпина
Эксперты по информационной безопасности Алексей Лукацкий и Александр Власов прокомментировали в беседе с RT сообщение о том, что мошенники придумали способ украсть банковские данные клиента с помощью сайтов, которые обещают гражданам «бесплатную пиццу».

По словам Алексея Лукацкого, данный способ не является новым.

«Мошенники ещё во время первой волны коронавируса достаточно активно создавали фальшивые сайты, имитирующие работу различных компаний, которые разносят пиццу, суши», — пояснил эксперт.

Он отметил, что в данном случае мошенники используют ту же схему, собирая таким образом конфиденциальную информацию клиентов банка, а затем используя её для хищения средств.

В свою очередь, эксперт в области информационной безопасности Александр Власов объяснил, что обычно на мошеннические сайты россияне попадают при помощи баннеров, рассылок или ссылок в соцсетях, которые «заманивают» пользователей акциями и новинками.

«Ключевой момент — как только вы видите в интернете сообщение об акциях, новинках, подарках, не переходите по ссылке. Если вы видите название компании, просто зайдите на её официальный сайт и посмотрите, есть ли такая акция», — заключил специалист.

В качестве альтернативы он также предложил позвонить в компанию, например по доставке пиццы, и уточнить, проводится ли подобная акция. 

Ранее стало известно, что мошенники придумали способ украсть банковские данные клиента с помощью сайтов, которые обещают гражданам «бесплатную пиццу».

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