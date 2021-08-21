Мошенники крадут банковские данные через схему с «бесплатной пиццей»

Мошенники придумали способ украсть банковские данные клиента с помощью сайтов, которые обещают гражданам «бесплатную пиццу».

Как отмечает Telegram-канал In4security, чаще всего злоумышленники создают подложные сайты для клиентов Альфа-банка.

«Желающим получить бесплатное угощение подобные сайты предлагают ввести фамилию, имя, отчество, номер банковской карты и номер телефона, а после этого дважды передать злоумышленникам код из SMS-сообщения», — сообщили специалисты.

После этого клиент теряет доступ к личному кабинету от своего аккаунта и может лишиться денежных средств.

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.