В Москве за сутки выявили 1852 случая коронавируса

В Москве за сутки выявили 1852 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

«В Москве выявлено 1852 новых случая COVID-19», — говорится в заявлении городского оперштаба в Telegram.

Уточняется, что за 24 часа в городе скончались 55 пациентов.



Также отмечается, что в Москве выздоровели ещё 2544 человека после лечения от COVID-19.

Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавируса теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.