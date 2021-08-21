В МЧС прогнозируют подъём реки Амур у Хабаровска до 650 см
«Согласно уточнённому прогнозу Дальневосточного УГМС, с учётом прогнозируемых осадков на реке Амур у города Хабаровска к 24—27 августа ожидается дополнительный подъём уровня воды до отметки 650 см», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время уровень воды у Хабаровска составляет 607 см, что превышает опасное значение, установленное для этого места на уровне 600 см.
Ранее власти Еврейской автономной области (ЕАО) приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на реке Амур.