В МЧС прогнозируют подъём реки Амур у Хабаровска до 650 см

Уровень воды в реке Амур у города Хабаровска может достигнуть на следующей неделе отметки в 650 см. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Согласно уточнённому прогнозу Дальневосточного УГМС, с учётом прогнозируемых осадков на реке Амур у города Хабаровска к 24—27 августа ожидается дополнительный подъём уровня воды до отметки 650 см», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время уровень воды у Хабаровска составляет 607 см, что превышает опасное значение, установленное для этого места на уровне 600 см.

Ранее власти Еврейской автономной области (ЕАО) приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на реке Амур.